Мощная лавина в Турции убила 23 спасателей - видео

В Турции лавина накрыла бригаду спасателей / скриншот из видео

На востоке Турции 5 февраля, в среду, сошла лавина на автомобильную горную дорогу и накрыла многочисленную бригаду спасателей, которые занимались поисками двух человек, пропавших без вести после схода первой лавины.

По информации, вечером во вторник, 5 февраля, вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, сошла лавина, которая унесла жизни 5 человек. На место схода лавины прибыли примерно 300 сотрудников экстренной службы, но они оказались в снежной ловушке – в среду днем сошла вторая лавина.

Уже известно, что вторая унесла жизни 23 спасателей. Однако в настоящее время поиски остальных продолжаются, и точно неизвестно, сколько людей на самом деле пропали.

Отметим, примерно 30 работников службы спасения оказались на больничных койках. Правоохранители уточнили, что некоторые из них сами выбрались из-под снега, а некоторых извлекли.

Ситуацию осложняет густой туман, снег и сильный ветер, сообщает Hurriyet.

Rescuers save 25 people trapped under an avalanche in Turkey.



An avalanche slammed into a mountain road in eastern Turkey, killing at least 8 rescue workers that were searching for people missing in a previous avalanche, according to the AP. https://t.co/6O9SuoPyG3pic.twitter.com/9tPYsSFmLt — CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 5, 2020

Читайте такжеЗападную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое предупреждениеНапомним, ранее сообщалось, в результате схода лавины на Алтае в Российской Федерации погибли семь туристов.

По информации, лавина накрыла группу из девяти человек на Южно-Чуйском хребте, но спастись удалось только двоим - это туристки Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Вытащить из-под снега им никого не удалось. Выжившие добрались до ближайшего поселка.