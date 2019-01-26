"Сорвали две лавины": на Закарпатье туристов-киевлян засыпало снегом, есть жертва

Лавина

В пятницу, 25 января, в Раховском районе Закарпатской области возле горы Стог (Свидовец) снежная лавина накрыла трех 28-летних киевлян, двое парней самостоятельно выбрались из-под снега, а третий — погиб.

Туристы сорвали две лавины, в субботу утром, 26 января, они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом, сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

По его данным, перед восхождением на гору парни связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен маршрут, им сказали: "Не идите, потому что похороны очень дорого обходятся!", но они все равно пошли в горы.

"Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под-снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", — отметил чиновник.

Москаль добавил, что ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке. "Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями... вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища", — сообщил губернатор.