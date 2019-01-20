Смертельное восхождение: на Львовщине в горах погиб турист, еще один попал в больницу с обморожениями

На Львовщине при восхождении на гору погиб турист / @MNSLVIV

В воскресенье ночью, 20 января, вблизи села Коростов Сколевского района Львовской области на горе Парашка от переохлаждения погиб 31-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 19 января в 23:37 поступило сообщение о том, что неподалёку от села Коростов Сколевского района на горе Парашка заблудились два туриста.

"Несмотря на темное время суток и сложные погодные условия, к месту вызова немедленно выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы. В 3:10 20 января спасатели обнаружили заблудившихся у подножия горы Парашка. Один из туристов, 31-летний мужчина погиб. Второго, 22-летнегой мужчину с обморожением двух стоп доставили в Сколевскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

В поисковых работах были задействованы 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

По данным координатора ОО "Варта-1", Игоря Зинкевича, "19 января на горе Парашка потерялись два человека. С данными лицами была налажена связь по мобильному телефону, они сообщили, что с ними все в порядке и спускаются с горы с помощью координации поискового подразделения ГСЧС. По состоянию на 20 января один из парней с обморожениями доставлен в больницу. 31-летний мужчина в лесу погиб от переохлаждения, решается вопрос транспортировки его тела".

"Пока не сообщается, откуда родом туристы, которые пострадали во время ночного восхождения на гору Парашка", - написал Зинкевич в Facebook.

Напомним, ранее в Карпатах пропали пятеро туристов, одного из них нашли мертвым.