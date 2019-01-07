В Карпатах пропали пятеро туристов, одного из них нашли мертвым

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В Карпатах пропали пятеро туристов, тело одного из них спасатели нашли в понедельник, 7 января.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что первый вызов поступил от туристов в воскресенье, 6 января. Они занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межигорского района и потеряли ориентиры.

В 00.15 понедельника спасатели нашли двоих туристов, третий остался в горах ждать помощи - на месте оставленных GPS-координат найдены его лыжная маска и палка, однако самого мужчины не было. Поиски продолжатся.

Также в районе горы Гимба заблудились двое лыжников, мобильная связь с ними отсутствовала. Тело одного из них нашли в понедельник. Поиски второго лыжника продолжаются.

Ранее сообщалось, что 58-летняя украинка Надежда Полякова сломала кости таза и бедра во время поездки в поезде Киев - Рахов. Со слов женщины, ночью 22 декабря на Надежду упала верхняя полка со спящей там женщиной.