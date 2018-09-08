Украинцам как папуасам подкинули деньжат в обмен на лысины Карпат

Глеб Простаков
журналист
8 сентября 2018, 08:11

Депутаты по-тихому сняли мораторий на экспорт леса-кругляка.

лысые Карпаты
Украина обменяла 600 млн евро на лысые Карпаты

Есть события-маркеры, которые говорят больше, чем тысяч слов. Вот, например, тема внешнего управления Украиной. Профессиональные патриоты пытаются выставить ее теорией заговора, мифом враждебной пропаганды. Мол, слыхали, Госдеп, печеньки, больше лапши на уши.

А пока эксперты и политики брызжут слюной в эфирах, обсуждая, кто нам Запад – друг или патрон, Верховная Рада тихо-мирно убирает слова о моратории на экспорт леса-кругляка в законе, маскируя эту норму ничего не значащими строками о защитных мерах, направленных на сохранение лесов.

Читайте такжеКриминал на дровах: как Порошенко провернул трюк с круглякомАбсолютное большинство украинских СМИ, которые об этом пишут, забывают упомянуть слова, сказанные главой представительства ЕС Хьюгом Мингарелли осенью прошлого года. Фраза не отличалась особой дипломатичностью и звучала так: "Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян".

После было много разговоров о том, что ЕС снимет это условие. Не интересовался - возможно, официально это требование даже исключили – уж слишком явно и слишком нагло подкидывают деньжат папуасам на поддержание штанов в обмен на лысины Карпат.

Но ответственная власть, конечно, не забывает, чем пахнет рука заморских конкистадоров. И потому сама приходит к пониманию необходимости отменить мораторий. Страдает мебельная и деревообрабатывающая промышленность Италии, Польши и других "искренних друзей Украины".

Идейный борец за украинский суверенитет Олег Ляшко, категорично выступавший против отмены мораторий, делает вид, что ничего не происходит. Его люди вносят предложения об ужесточении ответственности за контрабанду леса, забыв о самом главном. Но постойте, радикалы, а как же мораторий?

Карпаты будут стричь по закону, оползни и сели будут сходить регулярно, взятки с контрабандистов увеличатся в силу возросших рисков – каждый получит, что хотел. Что это, если не внешнее управление?

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мораторий лес-кругляк Глеб Простаков
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