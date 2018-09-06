Депутаты отменили мораторий на экспорт леса-кругляка

Украинский лес снова пойдет на экспорт в Европу / Газета 2000

6 сентября, в четверг, на сессии Верховной Рады народные депутаты 246 голосами отменили мораторий на экспорт леса-кругляка.

"Из Закона исключен пункт 2 раздела II Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", — сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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В 2015 году была принята норма, которая предусматривала восьмилетний запрет на экспорт леса-кругляка. Отмена моратория (предложение было внесено президентом Украины Петром Порошенко) плотно увязывалась с получением очередного транша макрофинансовой помощи от МВФ.