Согласованы условия транша в 1 млрд евро между Украиной и ЕС

В ЕС намерены дать Украине очередной займ / Фото: pixabay/pixel2013

Украина согласовала с Европейским Союзом условия получения макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро и намерена в ближайшее время подписать соответствующее соглашение.

"Прогресс есть, условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", - цитирую Украинские новости представителя Украины при ЕС Николая Точицкого.

Как известно, в декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

Затем в марте текущего года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине €1 млрд в рамках соответствующего запроса власти Украины для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2018 года на едином счете Государственной казначейской службы Украины оставалось 1,995 млрд грн - это минимум с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.