Украинская казна пуста: куда делись деньги и чем это грозит

Украинская казна пуста

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы на 1 августа 2018 года составил 1,995 миллиардов гривен, а это — минимальное значение показателя с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 миллиардов гривен.

Такие недопустимо маленькие цифры означают, что правительство, выполняя свои обязательства, израсходовало все деньги, имевшиеся у казначейства. Это очень тревожный показатель, который говорит о возможном начале бюджетного и финансового кризиса в Украине.

Денег не хватало уже в конце прошлого месяца, когда были задержки по выплатам пенсий. Для того, чтобы все-таки выплатить пенсии, казначейство потратило остаток своих денег на выдачу займа нашему Пенсионному фонду. За счет этого были осуществлены необходимые выплаты пенсионерам. Плюс выполнение обязательств по возмещению налога на добавленную стоимость импортерам.

Читайте такжеГлавная причина бедности украинцевОдновременно бюджет недополучает доходы. Речь не только об уже привычном срыве планов приватизации. Стремление пойти навстречу «евробляхерам» и снизить ставки налогообложения ввозимых автомобилей фактически остановило автомобильный рынок.

Все это и привело казначейский счет к резкому снижению показателей.

К слову, сейчас начался период новых выплат пенсий. Некоторое время у Пенсионного фонда будет хватать собственных денег на эти выплаты, но дальше все равно он будет нуждаться в бюджетных дотациях.

Все указывает на тяжелую бюджетную и финансовую ситуацию. Уже достаточно давно украинская экономика не балансируется. У нас стабильно в целом в государстве расходы больше доходов. Это касается и дефицитного бюджета, и платежного баланса, и любых других наших финансовых балансов.

Страна уже привыкла жить в долг. Жить в долг приятно, но прожить долго нельзя.

Поэтому то, что сейчас не сбалансированы доходы и расходы госбюджета, это в какой-то мере естественно. Потому что казначейство было вынуждено в очередной раз выдать незапланированные займы Пенсионному фонду. Как оказалось, дефицит Пенсионного фонда потребовал сверх плана еще 12 миллиардов гривен, не предусмотренных законом о государственном бюджете на 2018 год.

Какой выход? Глобальный выход должен быть связан с проведением реальных реформ, повышением эффективности экономики, началом реального роста экономики, проведением жесткой финансовой политики, сокращением ненужных расходов, сокращением явно раздутых аппаратов в госорганах и структурах. Но это для правительства это сложно.

Правительство всегда пытается идти простым путем. Оно и сейчас будет искать возможности найти дополнительные деньги, то есть взять новые займы.

Поскольку деньги нужны срочно, и можно не успеть подготовить очередные выпуски ценных бумаг, то можно получить очередной кредит от Национального банка, который будет замаскирован в той или иной форме под покупку бумаг правительства или будет выдан на каких-то других условиях. Также можно заставить выдать какие-то кредиты государственные банки. Им можно скомандовать, а раз они — государственные, они выполнят указание.

Однако все это — не выход, или выход на очень короткое время.

Читайте такжеЧто будет с гривной осенью?А если так, то нужно будет пересматривать приоритетность расходования тех денег, которые есть и которые могут еще поступать в бюджет. Хотя исполняющая обязанности министра финансов Маркарова публично отрицает необходимость проведения секвестра бюджета, то есть урезания его расходов и перераспределения денег на приоритетные статьи, я все-таки думаю, что правительству придется это делать — пойти на секвестр.

Либо же придется «пуститься во все тяжкие» и рискнуть «стимулировать» Национальный банк провести дополнительную денежную эмиссию и покрывать бюджетный дефицит за счет эмиссионных денег. Но это очень опасно, поскольку раскрутит инфляцию. Это обязательно увидит МВФ, а как результат начнутся серьезные сложности в отношениях Украины и Фонда. В итоге, это может привести к тому, что МВФ может окончательно отказать в предоставлении очередных траншей, а тогда начнутся серьезные проблемы по выполнению внешних обязательств Украины, вплоть до дефолта.

Кризис усиливается. Нашему правительству и премьер-министру не позавидуешь. Допущенные просчеты, начиная с непродуманного снижения ставки единого социального взноса в 2016 году и до ошибочного стимулирования выезда украинцев на заработки за границу, привели к хроническому разбалансированию бюджета. Теперь нужны жесткие и решительные антикризисные меры.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для «Главреда»