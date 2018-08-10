Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg

РИА Новости

Сокращение финансовых резервов и проблемы в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) грозят Украине финансовым хаосом.

На едином счете госказны зафиксирован самый низкий запас средств за последние четыре года, пишет Bloomberg.

Издание отмечает что Украина не сможет получить помощь, не уладив разногласия с МВФ. Так как страна не получила от фонда транш в размере $1,9 млрд, это блокирует возможность получить финансовую помощь от других сторон.

Эксперты предупреждают, что затягивание сроков с получением транша от МВФ грозит Украине финансовым хаосом, который охватил некоторые развивающиеся страны.

По состоянию на 1 августа 2018 года на едином счете Государственной казначейской службы Украины оставалось 1,995 млрд грн - это минимум с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.