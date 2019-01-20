На Львовщине на популярном курорте случилось массовое отравление: подробности

Отравление. Иллюстративное фото / happy-giraffe.ru

В популярном горнолыжном городе-курорте Славское, что на Львовщине, одиннадцать человек отравились после корпоратива в отеле.

Соответствующее сообщение опубликовал телеканал "112 Украина" со ссылкой на представителей Управления Госпотребслужбы по региону. По данным ведомства, у людей резко ухудшилось самочувствие через несколько суток после корпоратива, организованного одной из IT-фирм.

Позднее в больнице врачи диагностировали у пострадавших острую кишечную инфекцию. При этом все они отказались от госпитализации.

Сотрудники Госпотребслужбы уже провели внеплановую проверку отельного ресторана."Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в Днепре массово отравились дети в одной из школ. Позднее похожий случай произошел в одном из учебных заведений на Хмельнитчине.