Массовое отравление в Днепре: 16 детей госпитализировали с температурой, рвотой и галлюцинациями

В Днепре в общеобразовательной школе №62 произошло массовое отравление учеников, при этом с подозрением на отравление госпитализированы 16 учащихся.

По данным пресс-службы Днепровского городского совета, медики оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести, передает УНИАН.

По данным издания "Информатор", у 16 школьников из одного класса началась тошнота, галлюцинации и поднялась температура.

Как пишет издание, сегодня детей в школе почти нет - туда приехала комиссия, в том числе санэпидстанция с проверкой. На занятия не вышли больше 250 детей, а это практически 30% всех учащихся. В данный момент решается вопрос о том, насколько ситуация критическая и нужен ли карантин.

По словам и.о. директора школы Елены Назаренко, с завтрашнего дня в школу будут принимать только тех детей, у кого есть справка о том, что он здоров.

Сначала медики считали, что это энтеровирусная инфекция, но потом поставили диагноз - отравление, подчеркивает издание.

"Дошло до того, что у ребенка ночью начались галлюцинации. Были в больнице, да и врачей вызывали, пока все указывает на то, что это отравление. Так или иначе, мы сдали анализы, ждем результатов и тогда ситуация окончательно прояснится. Но на еду в столовой ребенок жаловался неоднократно, говорит, что несъедобно, булочки деревянные, что можно об стол стучать, каша холодная и застывшая. В общем, есть нечего, по его словам", — рассказала Алина Артеменко, мама мальчика, который также "подхватил" инфекцию.

Отмечается, что в школьной столовой заявили о том, что дети отравились не у них, у них "все в порядке" и продолжают кормить учеников.

По словам мэра города Бориса Филатова, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию пострадавших детей. При этом создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы № 62 и их ближайшего окружения. Обследуется персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты, передает пресс-служба Днепровского горсовета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за выбросов на заводе в Крыму на Херсонщине 15 детей попали в больницу.