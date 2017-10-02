Массовое отравление учеников на Хмельнитчине, 12 детей в больнице

На Хмельнитчине в селе Скипче Городоцкого района зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции среди учеников местной школы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Хмельницкой области.

Так, по данным службы, зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Скипчанской общеобразовательной школы I-II ст.

По данным ведомства, 12 детей госпитализированы в инфекционное отделение Городоцкой ЦРБ со средней степенью тяжести, 2 детей находятся на амбулаторном лечении.

Проведена внеплановая проверка заведения, во время которой выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.

В настоящее время обстоятельства возникновения вспышки выясняются. Соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы.

Напомним, во Львове количество людей, которые отравились купленной рыбой горячего копчения, возросло до 69.