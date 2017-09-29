Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших возросло

Во Львове количество людей, которые отравились купленной рыбой горячего копчения, возросло до 69.

Об этом говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших семеро — дети, всего 63 человека были госпитализированы.

"По состоянию на 6:00 29 сентября... зарегистрировано 69 человек пострадавших от вспышки инфекции…, которая возникла в результате употребления в пищу рыбы горячего копчения, приобретенной 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что во Львове, по предварительным результатам исследований, причиной массового отравления рыбой стала находившаяся в ней сальмонелла, 26 числа в больнице находились 58 отравленных.