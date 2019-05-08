На Алтае лавина убила группу студентов: список погибших

8 мая 2019, 10:28

В связи с отсутствием мобильной связи в горах, люди два дня не могли сообщить о происшествии.

Лавина на Алтае / РИА Новости

В результате схода лавины на Алтае в Российской Федерации погибли семь туристов, сообщили российские СМИ.

По информации, лавина накрыла группу из девяти человек на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая, но спастись удалось только двоим - это туристки Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Вытащить из-под снега им никого не удалось. Выжившие добрались до ближайшего поселка только 8 мая.

Также стало известно, что в связи с отсутствием мобильной связи в горах, люди не смогли ранее сообщить о происшествии. На место схода лавины вылетел вертолет МЧС России для поисковых работ.

По уточненной информации телеграм-канала Smash, туристы были студентами Новосибирского государственного университета. Это:

  • Николай Симонов
  • Игорь Блинов
  • Юлия Воробьева
  • Сергей Науменко
  • Валерия Одаренко
  • Иван Фоканов
  • Дмитрий Шарифулин

Напомним, ранее в Раховском районе Закарпатской области спасатели нашли тело туриста-киевлянина, который погиб в результате схода лавины.

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Алтай лавина
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