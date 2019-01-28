Смертельная лавина на Закарпатье: найдено тело туриста-киевлянина

На Закарпатье найдено тело туриста, погибшего в результате схода лавины / zk.dsns.gov.ua

В понедельник днем, 28 января, в Раховском районе Закарпатской области спасатели нашли тело туриста-киевлянина, который погиб в результате схода лавины.

Тело погибшего туриста доставят в Раховскую районную больницу, сообщили в ГСЧС на Закарпатье.

По данным ведомства, поисковая группа спасателей добралась до места схода лавины, из-за которой погиб киевлянин, около 11:00, а потом было найдено его тело.

Напомним, 25 января в Раховском районе Закарпатской области возле горы Стог (Свидовец) снежная лавина накрыла трех 28-летних киевлян, двое парней самостоятельно выбрались из-под снега, а третий — погиб.