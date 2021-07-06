УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут

6 июля 2021, 13:25
Прослушать новость
Остановить

Ребенок уже несколько лет увлекается географией.

Марко Данчевский издавна изучает страны мира/ Facebook

Новый рекорд Украины установил 4 июля 6-летний Марко Данчевский из Львовщины. Мальчик назвал 196 стран мира за рекордные 13,5 минут. Таким образом он победил в номинации "Самое большое количество наименований стран, воспроизведенных ребенком на память по контуру карты".

Об этом в Facebook сообщила директор Национального реестра рекордов Украины Светлана Ветрова.

"Мальчик продемонстрировал блистящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру карты за 13,5 минут. При этом юний эрудит не допустил ни единой ошибки", – написала Ветрова.

Также она добавила, что Марко начал увлекаться географией несколько лет назад. Он был восхищен огромной картой мира, которую увидел у своего дедушки. С тех пор дедушка, который работает педагогом, всегда рассказывает внуку разные истории о природе и мире.

"Марко знает не только названия и место расположения всех стран мира, но и их флаги, а также истории развития", – подытожила Ветрова.

Реклама

Напомним, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артем Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Нападающий CК "Днепра-1" отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга, и тем самым став автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118:53.

новости Львова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астрологВ ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог Не мир, а война: Россия готовится атаковать УкраинуНе мир, а война: Россия готовится атаковать Украину Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый деньНазваны 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день Гадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбуГадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбу Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной бедыПотопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды

Последние новости

13:36

Как нас обманывают в супермаркетах: ТОП-4 "грязных" схем кассиров

13:28

"Куколка": Леся Никитюк свела с ума шикарными формами без белья

13:25

Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут

13:23

Диетолог рассказала о модных трендах, которые она ненавидит Видео

13:21

И Порошенко, и Тимошенко: социологи выяснили, что Зеленский во втором туре обошел бы всех соперников Видео

Реклама
12:42

"Пленки Медведчука": адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и выдвинули требование Видео

12:41

Гороскоп на июль 2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей Видео

12:34

Случайно зацепился: на Волыни 8-летнего мальчика убило током

12:31

Умер Дживан Гаспарян - известный армянский композитор

12:22

На М1 ответили за вырезанный каминг-аут исполнителя Melovin Видео

12:11

Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет Видео

12:00

Беременная в 7-м классе: 12-летняя девочка собирается рожать от 17-летнего парня на Черниговщине Видео

11:55

На Камчатке упал пассажирский самолет: все, что известно о катастрофе

11:54

Избиение, изнасилование и удушение 11-летнего мальчика в Днепре: мать рассказала жуткие детали Видео

11:51

Смена власти в Германии и крах Северного потока-2: дипломат назвал сценарий победы Украины Видео

11:32

Каминг-аут Melovin вырезали из эфира - украинцы раскритиковали телеканал за гомофобию Видео

11:20

Компания-производитель колонок показала в Сети карту Украины без Крыма и Донбасса Видео

11:19

Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Видео

11:14

"Мы и до буквы "Я" дойдем": у Зеленского раскрыли планы в случае провала закона об олигархах Видео

11:03

Черная плесень прокралась еще в одну страну: опасный грибок убил женщину, которая болела COVID-19 Видео

Реклама
10:50

В моду на лето 2021 вернулась неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

10:30

Пили, гуляли и жарили шашлык: туристы в Одессе устроили пикник у Вечного огня

10:13

Танцы и фейерверк на мемориале Небесной Сотни: появились подробности скандала с блогершей из Львова Видео

10:03

Банки будут автоматически списывать деньги со счетов украинцев: кого это коснется

09:56

Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021 Видео

09:52

В Киеве посетители фестиваля без масок устроили жуткую давку в метро Видео

09:47

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

09:36

Украину захлестнут ливни и грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео

09:13

Врачи рассказали о важных пяти минутах, которые могут продлить жизнь Видео

09:12

В Минздраве назвали главную опасность штамма Дельта Видео

08:40

Удар США по России: Лавров заявил об ультиматуме Вашингтона и разразился угрозой Москвы Видео

08:17

В Украине резко подскочило число новых COVID-диагнозов за сутки

08:00

В Мариинском парке состоялся крупнейший выпускной Украины (фото) Фото

07:45

Как разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности" мнение

07:40

"Я родилась украинкой": Кира Рудык трижды ушла от вопроса о гражданстве США Видео

07:14

В Грузии трагически погиб украинец

07:10

Сделка Байдена и Путина по Донбассу: дипломат раскрыл новую стратегию Кремля в отношении Украины Видео

07:02

Эксперты рассказали, что важнее для похудения - упражнения или диета Видео

06:47

Циклон вскоре "умрет", вернется жара: синоптик назвала дату Видео

06:47

Астролог рассказал, по каким направлениям летом ударит Россия Видео

Реклама
05:28

Нападение России на Украину: эксперт раскрыл сценарий новой атаки Москвы Видео

05:05

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

04:57

Ученые отыскали новый подход к лечению ожирения Видео

04:17

Биологическое оружие: названы самые опасные газированные напитки

03:20

Парень оценил любимую на 4 балла из 10: та была за его спиной и готовила пощёчину Видео

03:20

Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом

01:46

Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии

01:17

Путин превратил Черное море в опасный регион, может начаться война - офицер НАТО Видео

00:03

Чем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак Видео

05 июля, понедельник
23:45

Сколько времени вам нужно, чтобы опорожниться после еды и как это характеризует ваше здоровье Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять