Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут

Марко Данчевский издавна изучает страны мира/ Facebook

Новый рекорд Украины установил 4 июля 6-летний Марко Данчевский из Львовщины. Мальчик назвал 196 стран мира за рекордные 13,5 минут. Таким образом он победил в номинации "Самое большое количество наименований стран, воспроизведенных ребенком на память по контуру карты".

Об этом в Facebook сообщила директор Национального реестра рекордов Украины Светлана Ветрова.

"Мальчик продемонстрировал блистящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру карты за 13,5 минут. При этом юний эрудит не допустил ни единой ошибки", – написала Ветрова.

Также она добавила, что Марко начал увлекаться географией несколько лет назад. Он был восхищен огромной картой мира, которую увидел у своего дедушки. С тех пор дедушка, который работает педагогом, всегда рассказывает внуку разные истории о природе и мире.

"Марко знает не только названия и место расположения всех стран мира, но и их флаги, а также истории развития", – подытожила Ветрова.

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Напомним, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артем Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Нападающий CК "Днепра-1" отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга, и тем самым став автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118:53.