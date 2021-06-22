Пилова буря в Києві: з'ясувалися причини та чи є загроза для життя

Причини пилової бурі в Києві

Причиною пилової бурі, яка накрила Київ і частину Лівобережної України, стало видування грунту в південних районах Росії і посилення швидкості вітру. Пилова буря не несе загрози життю і здоров'ю українців, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Як пояснюють в ДСНС, посилення швидкості вітру до 20 метрів на секунду в Києві додатково спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібно дисперсного пилу, а підвищення вологості сприяє погіршенню видимості.

"Ситуація покращиться до середини ночі, однак залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще певнийчас", - зазначили в службі.

Раніше Главред повідомляв про те, що Київ у вівторок, 22 червня, огорнув потужний смог. Жителі скаржаться на погану видимість і пісок у повітрі, через який важко дихати.

Приблизно опівдні місто затягнуло невідомим димом, який поширився відразу на декілька районів. У Мережі зазначають, що пилова буря настільки потужна, що з одного березі столиці не видно другого і кажуть, що на зубах скрипить пісок.

"Дуже важко дихати, в роті відчувається пісок, не видно будинків, які завжди було добре видно. Зазвичай таке буває, коли неподалік щось горить", - пишуть в мережі.