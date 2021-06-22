Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни

Причины пылевой бури в Киеве

Причиной пылевой бури, которая накрыла Киев и часть Левобережной Украины, стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра. Пылевая буря не несет угрозы жизни и здоровью украинцев, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как поясняют в ГСЧС, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду в Киеве дополнительно повлекло выдувание с дорожного покрытия и улиц мелко дисперсной пыли, а повышение влажности способствует ухудшению видимости.

"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - отметили в службе.