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Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни

22 июня 2021, 19:40

Как поясняют в ГСЧС, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду в Киеве дополнительно повлекло выдувание с дорожного покрытия.

Причины пылевой бури в Киеве

Причиной пылевой бури, которая накрыла Киев и часть Левобережной Украины, стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра. Пылевая буря не несет угрозы жизни и здоровью украинцев, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как поясняют в ГСЧС, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду в Киеве дополнительно повлекло выдувание с дорожного покрытия и улиц мелко дисперсной пыли, а повышение влажности способствует ухудшению видимости.

"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - отметили в службе.

новости Киева ГСЧС пылевая буря
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