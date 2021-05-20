Рада призначила Ляшка новим міністром охорони здоров'я

Віктор Ляшко назвав маніпуляціями заяви про місце України в топ-списку за рівнем COVID-смертності.
У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила Віктора Ляшка новим міністром охорони здоров'я.
За призначення Ляшка віддали свої голоси 262 народних обранця на засіданні парламенту, яке транслювалося на YouTube-каналі Ради.
Зазначимо, що виступаючи з трибуни парламенту, Ляшко назвав маніпуляціями заяви про нібито перебування України в списку країн "лідерів" за рівнем смертності від COVID-19.
"Україна не перебуває ні в десятці лідерів в Європі, ні в світі за рівнем смертності від COVID-19. Це все маніпуляція. Кількість випадків щодобової реєстрації летальних випадків або випадків від COVID-19 - це кількість випадків, більше нічого. Оскільки розрахунок проводиться в перерахунку на кількість проживаючого населення", - зазначив Ляшко.
Він зазначив, що йому шкода, що в Україні фіксуються летальні випадки через COVID-19.
"Не повинно бути летальних випадків. Але, на жаль, до реагування на коронавірусну хворобу, до реагування на пандемію не була готова жодна з систем охорони здоров'я", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.
Зміна голови МОЗ:
- До Верховної Ради було направлено подання про звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ. Денис Шмигаль заявляв, що основна причина прохання про звільнення міністра – зрив кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.
- Рада звільнила Степанова 18 травня. За відставку голови МОЗ проголосували 292 нардепи. Степанов очолив міністерство 30 березня 2020 року.
- Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У свою чергу Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.
Віктор Ляшко - біографія:
- Народився в 1980 році в Рівненській області. Заслужений лікар України.
- Закінчив Національний медичний університет імені Богомольця в Києві.
- У 2014 році Ляшко став головою громадської організації Інфекційний контроль в Україні.
- У 2018-2019 роках працював у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
- У березні 2020 року Ляшка був призначений головним державним санітарним лікарем України.
- У 2019 році був призначений заступником міністра охорони здоров'я.