Рада призначила Ляшка новим міністром охорони здоров'я

Віктор Ляшко / УНІАН

У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила Віктора Ляшка новим міністром охорони здоров'я.

За призначення Ляшка віддали свої голоси 262 народних обранця на засіданні парламенту, яке транслювалося на YouTube-каналі Ради.

Зазначимо, що виступаючи з трибуни парламенту, Ляшко назвав маніпуляціями заяви про нібито перебування України в списку країн "лідерів" за рівнем смертності від COVID-19.

"Україна не перебуває ні в десятці лідерів в Європі, ні в світі за рівнем смертності від COVID-19. Це все маніпуляція. Кількість випадків щодобової реєстрації летальних випадків або випадків від COVID-19 - це кількість випадків, більше нічого. Оскільки розрахунок проводиться в перерахунку на кількість проживаючого населення", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що йому шкода, що в Україні фіксуються летальні випадки через COVID-19.

"Не повинно бути летальних випадків. Але, на жаль, до реагування на коронавірусну хворобу, до реагування на пандемію не була готова жодна з систем охорони здоров'я", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Зміна голови МОЗ:

До Верховної Ради було направлено подання про звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ. Денис Шмигаль заявляв, що основна причина прохання про звільнення міністра – зрив кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.

Рада звільнила Степанова 18 травня. За відставку голови МОЗ проголосували 292 нардепи. Степанов очолив міністерство 30 березня 2020 року.

Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У свою чергу Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.

Віктор Ляшко - біографія: