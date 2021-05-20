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Рада назначила Ляшко новым министром здравоохранения

20 мая 2021, 11:01
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Виктор Ляшко назвал манипуляциями заявления о месте Украины в топ-списке по уровню COVID-смертности.

Ляшко назначен новым главой Минздрава
Виктор Ляшко / УНИАН

В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.

За назначение Ляшко отдали свои голоса 262 народных избранника на заседании парламента, которое транслировалось на YouTube-канале Рады.

Отметим, что выступая с трибуны парламента, Ляшко назвал манипуляциями заявления о якобы пребывании Украины в списке стран "лидеров" по уровню смертности от COVID-19.

"Украина не находится ни в десятке лидеров в Европе, ни в мире по уровню смертности от COVID-19. Это все манипуляция. Количество случаев ежесуточной регистрации летальных случаев или случаев от COVID-19 - это количество случаев, больше ничего. Поскольку расчет производится в пересчете на количество проживающего населения", - отметил Ляшко.

Он отметил, что ему жаль, что в Украине фиксируются летальные случаи из-за COVID-19.

"Не должно быть летальных случаев. Но, к сожалению, к реагированию на коронавирусную болезнь, к реагированию на пандемию не была готова ни одна из систем здравоохранения", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Смена главы Минздрава:

  • В Верховную Раду было направлено представление об увольнении Максима Степанова с поста главы Минздрава. Денис Шмыгаль заявлял, что основная причина просьбы об увольнении министра – срыв кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.
  • Рада уволила Степанова 18 мая. За отставку главы Минздрава проголосовали 292 нардепа. Степанов возглавил министерство 30 марта 2020 года.
  • Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.

Виктор Ляшко - биография:

  • Родился в 1980 году в Ровненской области. Заслуженный врач Украины.
  • Окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца в Киеве.
  • В 2014 году Ляшко стал председателем общественной организации Инфекционный контроль в Украине.
  • В 2018—2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
  • В марте 2020 года Ляшко был назначен главным государственным санитарным врачем Украины.
  • В 2019 году был назначен заместителем министра здравоохранения.
Минздрав новости Украины Виктор Ляшко
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