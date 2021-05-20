Рада назначила Ляшко новым министром здравоохранения

Виктор Ляшко / УНИАН

В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.

За назначение Ляшко отдали свои голоса 262 народных избранника на заседании парламента, которое транслировалось на YouTube-канале Рады.

Отметим, что выступая с трибуны парламента, Ляшко назвал манипуляциями заявления о якобы пребывании Украины в списке стран "лидеров" по уровню смертности от COVID-19.

"Украина не находится ни в десятке лидеров в Европе, ни в мире по уровню смертности от COVID-19. Это все манипуляция. Количество случаев ежесуточной регистрации летальных случаев или случаев от COVID-19 - это количество случаев, больше ничего. Поскольку расчет производится в пересчете на количество проживающего населения", - отметил Ляшко.

Он отметил, что ему жаль, что в Украине фиксируются летальные случаи из-за COVID-19.

"Не должно быть летальных случаев. Но, к сожалению, к реагированию на коронавирусную болезнь, к реагированию на пандемию не была готова ни одна из систем здравоохранения", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Смена главы Минздрава:

В Верховную Раду было направлено представление об увольнении Максима Степанова с поста главы Минздрава. Денис Шмыгаль заявлял, что основная причина просьбы об увольнении министра – срыв кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.

Рада уволила Степанова 18 мая. За отставку главы Минздрава проголосовали 292 нардепа. Степанов возглавил министерство 30 марта 2020 года.

Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.

Виктор Ляшко - биография: