Рада назначила Ляшко новым министром здравоохранения

Виктор Ляшко назвал манипуляциями заявления о месте Украины в топ-списке по уровню COVID-смертности.
В четверг, 20 мая, Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.
За назначение Ляшко отдали свои голоса 262 народных избранника на заседании парламента, которое транслировалось на YouTube-канале Рады.
Отметим, что выступая с трибуны парламента, Ляшко назвал манипуляциями заявления о якобы пребывании Украины в списке стран "лидеров" по уровню смертности от COVID-19.
"Украина не находится ни в десятке лидеров в Европе, ни в мире по уровню смертности от COVID-19. Это все манипуляция. Количество случаев ежесуточной регистрации летальных случаев или случаев от COVID-19 - это количество случаев, больше ничего. Поскольку расчет производится в пересчете на количество проживающего населения", - отметил Ляшко.
Он отметил, что ему жаль, что в Украине фиксируются летальные случаи из-за COVID-19.
"Не должно быть летальных случаев. Но, к сожалению, к реагированию на коронавирусную болезнь, к реагированию на пандемию не была готова ни одна из систем здравоохранения", - добавил Ляшко.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Смена главы Минздрава:
- В Верховную Раду было направлено представление об увольнении Максима Степанова с поста главы Минздрава. Денис Шмыгаль заявлял, что основная причина просьбы об увольнении министра – срыв кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.
- Рада уволила Степанова 18 мая. За отставку главы Минздрава проголосовали 292 нардепа. Степанов возглавил министерство 30 марта 2020 года.
- Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.
Виктор Ляшко - биография:
- Родился в 1980 году в Ровненской области. Заслуженный врач Украины.
- Окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца в Киеве.
- В 2014 году Ляшко стал председателем общественной организации Инфекционный контроль в Украине.
- В 2018—2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- В марте 2020 года Ляшко был назначен главным государственным санитарным врачем Украины.
- В 2019 году был назначен заместителем министра здравоохранения.