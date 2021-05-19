Шмыгаль внес в Раду два представления по перестановкам в Кабмине: названы фамилии

Кандидатуры внесены по предложению парламентской фракции Слуга народа, которая обладает правом коалиции.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Алексея Любченко на пост первого вице-премьер-министра – министра экономики и Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры. Их кандидатуры внесены по предложению фракции Слуга народа. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко
В комментарии Интерфакс-Украина спикер ВР объяснила, что пропрезидентская фракция имеет право коалиции, поэтому она предложила соответствующие кандидатуры. По предложению парламентской фракции кандидатуры Любченко и Кубраков внес на рассмотрение Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры: Алексея Любченко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры", - сказала Куришко.Читайте такжеВыяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия
Напомним, ранее стало известно, что премьер Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Рады кандидатуру Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост министра здравоохранения Украины.
Перестановки в Кабинете министров
- Во вторник, 18 мая, Верховная Рада поддержала отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения. "За" проголосовали 292 парламентария.
- Также 280 народных депутатов проголосовали за увольнение Игоря Метрашко с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
- Кроме того, 284 народных избранника проголосовали за отставку главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия.