Шмыгаль внес в Раду два представления по перестановкам в Кабмине: названы фамилии

Шмыгаль внес в Раду представления о назначении Любченко и Кубракова / УНИАН

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Алексея Любченко на пост первого вице-премьер-министра – министра экономики и Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры. Их кандидатуры внесены по предложению фракции Слуга народа. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко

В комментарии Интерфакс-Украина спикер ВР объяснила, что пропрезидентская фракция имеет право коалиции, поэтому она предложила соответствующие кандидатуры. По предложению парламентской фракции кандидатуры Любченко и Кубраков внес на рассмотрение Рады премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры: Алексея Любченко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры", - сказала Куришко.Читайте такжеВыяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия

Напомним, ранее стало известно, что премьер Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Рады кандидатуру Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост министра здравоохранения Украины.

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