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Украина получит нового главу Минздрава: официально назван кандидат и дата голосования в Раде

19 мая 2021, 10:46
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Виктора Ляшко официально "номинировали" на должность главы Минздрава. Представление на назначение по инициативе Слуги народа внесли в парламент.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко возглавит украинский Минздрав / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по предложению фракции Слуга народа внес в Верховную Раду представление о назначении министром здравоохранения нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Соответсвующий документ опубликовал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины по предложению политической партии Слуга народа (...) вношу представление о назначении Ляшко Виктора Кирилловича министром здравоохранения Украины", - говорится в документе.

Голосование за назначение Ляшко министром здравоохранения состоится в четверг, 20 мая. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что нардепы поддержат кандидатуру Ляшко. Отвечая на вопрос журналиста PavlovskyNEWS о том, есть ли риск, что голосование будет провалено, Корниенко ответил так:

"Риск дело благородное. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Возможность (что не проголосуют, - ред.) всегда есть, но не думаю, что это будет завтра".

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Отставка Максима Степанова - о чем ранее писал Главред:

  • 18 мая министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку.
  • Верховная Рада поддержала соответствующее представление премьера-министра. "За" проголосовали 292 депутата.
  • Вчера Верховная Рада также приняла решение отправить в отставку министра развития экономики Игоря Петрашко, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия.

отставка Минздрав Максим Степанов новости Украины Александр Корниенко Виктор Ляшко
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