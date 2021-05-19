Украина получит нового главу Минздрава: официально назван кандидат и дата голосования в Раде

Виктора Ляшко официально "номинировали" на должность главы Минздрава. Представление на назначение по инициативе Слуги народа внесли в парламент.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по предложению фракции Слуга народа внес в Верховную Раду представление о назначении министром здравоохранения нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Соответсвующий документ опубликовал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
"Согласно пункту 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины по предложению политической партии Слуга народа (...) вношу представление о назначении Ляшко Виктора Кирилловича министром здравоохранения Украины", - говорится в документе.
Голосование за назначение Ляшко министром здравоохранения состоится в четверг, 20 мая. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что нардепы поддержат кандидатуру Ляшко. Отвечая на вопрос журналиста PavlovskyNEWS о том, есть ли риск, что голосование будет провалено, Корниенко ответил так:
"Риск дело благородное. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Возможность (что не проголосуют, - ред.) всегда есть, но не думаю, что это будет завтра".
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Отставка Максима Степанова - о чем ранее писал Главред:
- 18 мая министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку.
- Верховная Рада поддержала соответствующее представление премьера-министра. "За" проголосовали 292 депутата.
- Вчера Верховная Рада также приняла решение отправить в отставку министра развития экономики Игоря Петрашко, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия.