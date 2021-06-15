Рада підтримала податкову амністію для українців: що змінилося

Рада підтримала податкову амністію для українців / УНІАН

В Україні за допомогою подання "нульової декларації" передбачили для громадян так звану податкову амністію. Депутати Верховної ради схвалили відповідний законопроєкт №5153 у другому читанні.

Також раніше нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроєкт №5155, який вносить необхідні для податкової амністії зміни до Податкового кодексу. "За" проголосували 243 нардепи.

Як повідомляють автори документа, було передбачено введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з одноразового добровільного декларування-одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховує декларант, виходячи з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

Також повідомляється, що скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування або на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких придбані об'єкти декларування.

Далі, особи, які мають право на добровільне декларування і не скористалися ним, вважаються такими, хто повідомив контролюючому органу про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового добровільного декларування активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори.

Згідно з документом, 5% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні. В якості альтернативи платник податків може вибрати ставку 6% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і ряд інших податків.