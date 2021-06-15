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Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев: что изменилось

15 июня 2021, 11:27
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Законопроект №5153 о налоговой амнистии для украинцев во втором чтении приняли 243 нардепа - с целью того, чтобы детенизировать украинскую экономику.

Доллары, гривны
Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев / УНИАН

В Украине с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотрели для граждан так называемую налоговую амнистию. Депутаты Верховной Рады одобрили соответствующий законопроект №5153 во втором чтении.

Также ранее нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5155, который вносит необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый кодекс. "За" проголосовали 243 нардепа.

Как сообщают авторы документа, было предусмотрено введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с одноразового добровольного декларирования − одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Также сообщается, что воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Далее, лица, которые имеют право на добровольное декларирование и не воспользовавшиеся им, считаются таковыми, кто сообщил контролирующему органу об отсутствии в собственности по состоянию на дату завершения периода проведения однократного добровольного декларирования активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Согласно документу, 5% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

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