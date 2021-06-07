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СМИ назвали печальные последствия увеличения налогов для бизнеса

7 июня 2021, 18:55
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В то время как европейские страны поддерживают свои предприятия, пострадавшие во время коронакризиса, Украина решила усилить налоговое давление на бизнес.

Налоги
К чему приведет увеличение финансового давления на бизнес / Фото: УНИАН

Увеличение налогов для бизнеса, которое хочет ввести Кабмин в нашей стране, приведет к выводу капитала из Украины, а также к потере большого количества рабочих мест, говорится в статье "Финансовая пандемия на восточной границе ЕС может в конечном итоге ударить по самому сердцу Европы", которая опубликована на сайте Neweurope.

В то время как европейские страны поддерживают свои предприятия, пострадавшие во время коронакризиса, Украина решила все-таки усилить налоговое давление на бизнес.

"В мае Украина решила повысить плату и налоги на крупные и средние предприятия. В то время как европейские страны поддерживают свои постковидные экономики массовыми инфраструктурными проектами и помощью местным предприятиям, Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей", - говорится в статье.

"Еще сильнее сложную экономическую ситуацию в стране осложняет токсичная среда, состоящая из коррумпированных чиновников и непрозрачной фискальной системы, что приведет к одному - выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест", - отмечает автор материала.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Кабмин бизнес налоги новости Украины
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