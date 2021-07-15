Рада прийняла відставку глави МВС Арсена Авакова

Арсен Аваков / УНІАН

У четвер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За відповідне рішення висловитися 291 народний обранець на засіданні.

Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту шляхом голосування визначитися щодо задоволення заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про відставку.

Комітет 13-ма голосами рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо підтримки або не підтримки заяви Авакова про відставку.

5 членів комітету при голосуванні утрималися.

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Іншою пропозицією, яку висловлювали члени комітету, було прийняти рішення рекомендувати парламенту підтримати заяву Авакова про відставку. Однак ця пропозиція на голосування вже навіть не ставилася, оскільки була підтримана попередня.

Під час засідання було зазначено, що Аваков був запрошений на засідання Комітету. Однак він не прийшов.

Нагадаємо, 13 липня ЗМІ, з посиланням на власні джерела повідомили, що на Банковій розглядають можливість призначення секретаря РНБО Олексія Данилова новим міністром МВС.

Пізніше з'явилася інформація, що Аваков особисто написав заяву про відставку. Через деякий час відомості офіційно підтвердилися.