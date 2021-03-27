Рада терміново збереться на позачергове засідання

Разумков анонсував два позачергових засідання Ради / УНІАН

У Верховній Раді відбудуться два позачергових засідання у вівторок, 30 березня. Глава парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень.

"Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня", - написав Разумков на Facebook.

За його словами, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв'язку зі зверненням президента України.

"На засіданні серед інших питань буде розглядатися проект закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (рег. № 5300)", - зазначив голова Ради.

Після нього за ініціативою 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання.

За словами голови ВР, всього депутати розглянуть 19 законодавчих ініціатив.

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Відзначимо, в п'ятницю, 19 березня, Верховна Рада вирішила піти на тритижневий карантин, оскільки в Києві були посилені обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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