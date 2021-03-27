Рада срочно соберется на внеочередное заседание

Разумков анонсировал два внеочередных заседания Рады / УНИАН

В Верховной Раде состоятся два внеочередных заседания во вторник, 30 марта. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал два проекта распоряжений.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - написал Разумков на Facebook.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", - отметил глава Рады.

После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.

По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

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Отметим, в пятницу, 19 марта, Верховная Рада решила уйти на трехнедельный карантин, поскольку в Киеве были ужесточены ограничительные меры для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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