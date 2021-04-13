Рада повернула виплати за лікарняними за тимчасову непрацездатність

Рада повернула плати за лікарняними за тимчасову непрацездатність / УНІАН

Депутати Ради повернули в законодавство норму про лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність для українців. "За" проголосували 244 нардепів, повідомляється на сайті парламенту.

У документі закріплюється норма про повернення права на виплату застрахованим особам, у разі настання тимчасової непрацездатності через захворювання або травму, яка не пов'язана з нещасним випадком на виробництві.

У пояснювальній записці до законопроєкту нагадується, що 31 грудня 2020 року набув чинності закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", який по суті започаткував систему реабілітації у сфері охорони здоров'я в Україні. Водночас ним були внесені зміни до Закону"про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Змінами з переліку страхових випадків нардепи виключили основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соцстрахування, а саме "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві".

У записці сказано, що допомога по такому страховому випадку після введення в дію цієї частини закону з 30 червня 2021 року повинні були лікуватися приблизно 2,5 мільйона українців.

Новоприйнятий закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і вводиться в дію з 30 червня нинішнього року.

читайте такожЗаради економії коштів в Україні вводять е-реєстр лікарняних

Лікарняні - що повідомлялося раніше: