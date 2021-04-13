Рада вернула выплаты по больничным за временную нетрудоспособность

Рада вернула платы по больничным за временную нетрудоспособность / УНИАН

Депутаты Рады вернули в законодательство норму о больничных выплатах за временную нетрудоспособность для украинцев. "За" проголосовали 244 нардепа, сообщается на сайте парламента.

В документе закрепляется норма о возвращении права на выплату застрахованным лицам, в случае наступления временной нетрудоспособности из-за заболевания или травмы, которая не связана с несчастным случаем на производстве.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что 31 декабря 2020 года вступил в силу закон "О реабилитации в сфере здравоохранения", который по сути начал систему реабилитации в сфере здравоохранения в Украине. В то же время им были внесены изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Изменениями из перечня страховых случаев нардепы исключили основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом соцстрахования, а именно "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

В записке сказано, что помощь по такому страховому случаю после введения в действие этой части закона с 30 июня 2021 года должны были лечиться примерно 2,5 миллиона украинцев.

Новопринятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 30 июня нынешнего года.

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