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Рада вернула выплаты по больничным за временную нетрудоспособность

13 апреля 2021, 20:46
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"За" возвращение в украинское законодательство нормы о возвращении выплат по больничным за временную нетрудоспособность проголосовали 244 нардепа.

Купюра
Рада вернула платы по больничным за временную нетрудоспособность / УНИАН

Депутаты Рады вернули в законодательство норму о больничных выплатах за временную нетрудоспособность для украинцев. "За" проголосовали 244 нардепа, сообщается на сайте парламента.

В документе закрепляется норма о возвращении права на выплату застрахованным лицам, в случае наступления временной нетрудоспособности из-за заболевания или травмы, которая не связана с несчастным случаем на производстве.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что 31 декабря 2020 года вступил в силу закон "О реабилитации в сфере здравоохранения", который по сути начал систему реабилитации в сфере здравоохранения в Украине. В то же время им были внесены изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Изменениями из перечня страховых случаев нардепы исключили основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом соцстрахования, а именно "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

В записке сказано, что помощь по такому страховому случаю после введения в действие этой части закона с 30 июня 2021 года должны были лечиться примерно 2,5 миллиона украинцев.

Новопринятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 30 июня нынешнего года.

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Больничные - что сообщалось ранее:

  • Если Рада одобрит новый закон, который разработали в Министерстве соцполитики, то в Украине серьезно снизятся размеры выплат по больничному.
  • В полном объеме их будут получать только те жители страны, кто имеет в активе от 20 и более лет рабочего стажа,
  • Кроме того, в Минсоцполитики хотят обязать работодателей оплачивать первые десять дней болезни, а выдачу денег жестко контролировать.
Верховная Рада больничные новости Украины
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