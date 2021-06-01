Рада заборонила використання пластикових пакетів: які обмеження і штрафи

Пакет / УНІАН

Депутати Верховної Ради заборонили використання пластикових пакетів в Україні. "За" проголосували 297 народних депутатів під час пленарного засідання 1 червня.

Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським і публікації в офіційних виданнях він набуде чинності.

Втім, більшість статей документа почнуть діяти не раніше ніж через півроку. Заборона на поширення пакетів і покарання - через дев'ять місяців після публікації.

Поширення може обернутися штрафом від 1,7 тисячі гривень до 3,4 тис.грн. За повторне порушення штраф становитиме від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень.

Законопроект № 2051-1 забороняє використання:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Виняток згідно із законом, становлять ті пластикові пакети, які обмежені розмірами (225х345х450 міліметра) і використовуються для м'яса, риби і продуктів з них. Також сюди входять сипучі продукти, для яких пакет є первинною упаковкою.

Документ забороняє і продавати пакети в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування.

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