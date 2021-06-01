Рада запретила использование пластиковых пакетов: какие ограничения и штрафы

Пакет / УНИАН

Депутаты Верховной Рады запретили использование пластиковых пакетов в Украине. "За" проголосовали 297 народных депутатов во время пленарного заседания 1 июня.

После подписания закона президентом Владимиром Зеленским и публикации в официальных изданиях он вступит в силу.

Впрочем, большинство статей документа начнут действовать не ранее чем через полгода. Запрет на распространение пакетов и наказание — через девять месяцев после публикации.

Распространение может обернуться штрафом от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение штраф составит от 3,4 тысячи гривен до 8,5 тысячи гривен.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов.

Исключение согласно закону, составляют те пластиковые пакеты, которые ограничены размерами (225х345х450 миллиметра) и используются для мяса, рыбы и продуктов из них. Также сюда входят сыпучие продукты, для которых пакет является первичной упаковкой.

Документ запрещает и распространение пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания.

Читайте такжеШтраф до 8500 гривен за пластиковый пакет: в Украине поддержали закон

Напомним, ранее сообщалось: