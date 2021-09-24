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Розстріл авто Шефіра: ФБР взялося за замах на помічника Зеленського

24 вересня 2021, 22:12

Україна прийняла пропозицію від США щодо допомоги в розслідуванні замаху.

Шефір
Сергій Шефір / УНІАН

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів подробиці розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як підкреслив він в ефірі Свободи слова Савіка Шустера, Україна погодилася з пропозицією від США щодо допомоги в розслідуванні замаху.

Представник МВС вважає, що таке рішення допоможе побороти сумніви в його об'єктивності у громадян та іноземних колег.

Він уточнив, що Україна прийняла пропозицію американської сторони допомогти в розслідуванні резонансного злочину.

"Щоб у наших громадян і іноземних колег не виникало сумнівів в об'єктивності, неспередженості і професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - додав Єнін.

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Замах на Сергія Шефіра

Замах на Сергія Шефіра стався на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Водій авто отримав три кулі і був госпіталізований. Сам Шефір не постраждав.

В Офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.

Президент України Володимир Зеленський вважає замах на свого першого помічника Сергія Шефіра проявом слабкості. Він обіцяє "сильну відповідь" на такі дії.

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