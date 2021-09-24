Расстрел авто Шефира: ФБР взялось за покушение на помощника Зеленского

Сергей Шефир / УНИАН

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал подробности расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Как подчеркнул он в эфире Свободы слова Савика Шустера, Украина приняла предложение от США относительно помощи в расследовании покушения.

Представитель МВД считает, что такое решение поможет побороть сомнения в его объективности у граждан и иностранных коллег.

Он уточнил, что Украина приняла предложение американской стороны помочь в расследовании резонансного преступления.

"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, неупередженности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", - добавил Енин.

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Покушение на Сергея Шефира

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия.