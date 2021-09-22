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"Это слабость, но ответ будет сильным": Зеленский отреагировал на покушение на Шефира

22 сентября 2021, 13:47

Президент Зеленский не знает, кто стоит за стрельбой в автомобиль Шефира.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия. Гарант пока не знает, кто может стоять за преступлением. Сразу после выступления на Генассамблее ООН гарант намерен вернуться в Киев.

Глава государства в среду, 22 сентября, находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он записал видеообращение по мотивам покушения на своего первого помощника Сергея Шефира.

Гарант сказал, что он пока не знает, кто может быть причастен к преступлению, но считает такие действия проявлением слабостью и обещает нанести сильный ответный удар.

"Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что инцидент с покушением на Шефира не повлияет на курс его государственной политики.

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