"Заказчики" и "приспешники" не избегут наказания: Зеленский готовит заявление о покушении на Шефира

Зеленский скоро сделает публичное заявление о покушении на Шефира - Никифоров / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в оперативном порядке получил информацию о том, что на его первого помощника Сергея Шефира было совершено покушение. В ближайшее время глава государства сделает заявление об инциденте. Исполнители и заказчики преступления будут наказаны, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что Зеленскому оперативно было доложено о покушении на Шефира. Глава государства продолжает получать все сведения об инциденте. В скором времени будет публичная реакция гаранта.Читайте такжеБолее десятка выстрелов и попытка убийства: у Зеленского сделали заявление о покушении на Шефира

"Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - сказал Никифоров.

Также он добавил, что заказчики и исполнители преступления будут привлечены к ответственности.

"Исполнитель покушения, а также заказчик и их приспешники не смогут избежать наказания", - утверждает Никифоров.

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Спикер Банковой подчеркнул, что курс властей на борьбу с олигархами и вывода экономики из тени не изменится. При этом "никакие коварные действия на него не повлияют".

Покушение на Сергея Шефира

Недалеко от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области в среду утром, 22 сентября, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента был тяжело ранен водитель помощника главы государства. Сергей Шефир не пострадал.

В МВД рассказали о том, что инцидент произошел около 10 часов утра. В ходе обстрела в сторону машины Шефира попало более десяти пуль. Полицейские объявили спецоперацию по поиску преступников.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Шефир пребывает в шоковом состоянии. По мнению чиновника, преступники намерены были стрелять именно в него, но могли не увидеть, что за рулем находится именно водитель.