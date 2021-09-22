Шефир в шоковом состоянии, его отвезли в безопасное место - Арахамия

22 сентября неизвестные обстреляли авто Сергея Шефира, он не пострадал / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил факт нападения на Сергея Шефира - первого помощника президента Владимира Зеленского.

По его словам, он уже пообщался по телефону с Шефиром – тот находится в шоковом состоянии и считает, что стреляли именно в него. Мол, преступники могли не увидеть, что за рулем находится водитель, а не сам Шефир, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Арахамия отметил, что Шефир очень часто ездит за рулем авто: в половине случаев сам, в половине случаев - с водителем. На этот раз за рулем Audi А-8 был водитель. Мужчина получил три пулевых ранения и госпитализирован в Феофанию.

Председатель главы фракции СН отметил, что Шефира отвезли в безопасное место.

Обстрел авто Сергея Шефира – что известно:

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

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Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Пострадал водитель авто - он получил три пули.

В МВД Украины уточнили, что в автомобиль Шефира попало более 10 пуль. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

Всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просят сообщать в полицию на линию 102.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.