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Более десятка выстрелов и попытка убийства: у Зеленского сделали заявление о покушении на Шефира

22 сентября 2021, 12:32

Власти будут принимать еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения, сказал Михаил Подоляк.

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Стрельба по машине Шефира - это попытка его демонстративного убийства, - Офис президента / УНИАН

В Офисе президента подтвердили покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. По машине стреляли более десяти раз, что свидетельствует о попытке демонстративного убийства соратника команды Владимира Зеленского. Нападение связывается с политикой главы государства, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политические процессы в стране. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Вести он рассказал о том, что в автомобиль Шефира было произведено более десятка выстрелов. По его словам, это четко свидетельствует о попытке убийства помощника главы государства. Тяжелое ранение получил водитель транспортного средства.

"Да, действительно, сегодня был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Тяжело ранен водитель. Всего в машину было сделано более десятка выстрелов. Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", - считает Подоляк.

Сотрудник президентской администрации сказал, что полиция проводить все необходимые мероприятия для того, чтобы найти преступников. В области уже объявили план Перехват. Покушение на Шефира связывается с политикой Зеленского, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политику в Украине, который работает на внешние силы.Читайте такжеШефир в шоковом состоянии, его отвезли в безопасное место - Арахамия

"Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план Перехват. Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике Главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - добавил Подоляк.

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Кроме того, в ОП считают, что покушение на Шефира является демонстрацией временного объединения "полукриминальных политических и экономических субъектов", которые намерены противостоять борьбе с теневой экономикой, олигархами и судебной реформой. Такие группы, по его мнению, фактически перешли в атаку.

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", - уточнил советник главы ОП.

Также он добавил, что Банковая будет проводить дальнейшую политику по преобразования в государстве и намерена реализовывать еще более жесткие "антиолигархические" и "антикриминальные" инициативы.

"Мы подчёркиваем, что политика Президента, направленная на фундаментальную трансформацию государства останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Покушение на Сергея Шефира

В среду, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области был обстрелян автомобиль Сергея Шефира – первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

В результате покушения тяжелое ранение получил водитель помощника президента. Сам Сергей Шефир не пострадал.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Полицейские работают над поиском преступников и просят лиц, которые обладают информацией о покушении, сообщить сведения правоохранителям.

viber
Михаил Подоляк Сергей Шефир новости Украины Офис президента
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