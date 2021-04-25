Розстріл чоловіка в Дніпрі: стали відомі нові подробиці про жертву

Загиблий у Дніпрі Анар Мамедов фігурує в судовому реєстрі.
Загиблий у Дніпрі чоловік, якого кілер розстріляв біля ресторану Артист - 42-річний Мамедов, Анар Худакерим Огли виявився повним тезкою бандита з Кривого Рогу Анара Мамедова.
Однак у них не збігається рік народження: криворізький Мамедов є одним з лідерів організованого злочинного угруповання Мамедовські, яка займається оптовими поставками наркотиків по всій області, пише Інформатор.
Загиблий в Дніпрі Мамедов фігурує в судовому реєстрі у справах про аліменти за 2018 рік, позбавлення батьківських прав і виключення даних про батька.
Крім того, чоловікові раніше суд визначив суму, яку він повинен був платити на утримання двох дітей, але чомусь цього не робив і так з'явився борг у понад 56 тис. грн.
З відповідача намагалися стягнути пеню за несплату аліментів у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення та судові витрати у справі. Суд перевірив всі розрахунки і вирішив, що залишати дітей без допомоги не можна. Тому Мамедов повинен був заплатити 60 тис. грн.
Крім того, у вбитого також знайшли техпаспорт на ім'я Мамедової Оксани Алаббасівни. Ці дані збігаються з даними колишньої керівниці фірми МЕГА ТРЕЙД, яка займається оптовою торгівлею деталями для авто.
Як з'ясувалося, в салоні авто перебувала і дитина, син убитого. Про це передає місцевий ресурс Дніпро оперативний. Хлопчик, який їхав з чоловіком, не постраждав.
Водій позашляховика з номером АЕ1111ТТ їхав разом зі своїм сином у бік проспекту Яворницького. У цей момент до нього підбіг кілер і почав розстрілювати автомобіль. Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки. Вбивця втік з місця злочину і втік у напрямку до парку Шевченка - поліцейські почали розшук і відпрацьовують парк і прилеглі вулиці.
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Вбивство в Дніпрі:
- 24 квітня у Дніпрі на площі Соборна сталася стрілянина, в результаті якої загинув 42-річний чоловік.
- Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.
- Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.
- Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
- Убитим за попередніми даними виявився 42-річний Анар Мамедов.