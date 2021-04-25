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Расстрел мужчины в Днепре: стали известны новые подробности о жертве

25 апреля 2021, 17:52
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Погибший в Днепре Анар Мамедов фигурирует в судебном реестре.

Новые данные о жертве киллера в Днепре
Место расстрела мужчины в Днепре / dp.npu.gov.ua

Погибший в Днепре мужчина, которого киллер расстрелял возле ресторана Артист - 42-летний Мамедов Анар Худакерим Оглы оказался полным тезкой бандита из Кривого Рога Анара Мамедова.

Однако у них не совпадает год рождения: криворожский Мамедов является одним из лидеров организованной преступной группировки Мамедовские, которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области, пишет Информатор.

Погибший в Днепре Мамедов фигурирует в судебном реестре по делам об алиментах за 2018 год, лишении родительских прав и исключения данных об отце.

Кроме того, мужчине ранее суд определил сумму, которую он должен был платить на содержание двоих детей, но почему-то этого не делал и так появился долг в более 56 тыс. грн.

С ответчика пытались взыскать пеню за неуплату алиментов в размере одного процента от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки и судебные расходы по делу. Суд проверил все расчеты и решил, что оставлять детей без помощи нельзя. Поэтому Мамедов должен был заплатить 60 тыс. грн.

Братья Мамедовы

Кроме того, у убитого также нашли техпаспорт на имя Мамедовой Оксаны Алаббасовны. Эти данные совпадают с данными бывшей руководительницы фирмы МЕГА ТРЕЙД, которая занимается оптовой торговлей деталями для авто.

Как выяснилось, в салоне авто находился и ребенок, сын убитого. Об этом передает местный ресурс Днепр оперативный. Мальчик, ехавший с мужчиной, не пострадал.

Водитель внедорожника с номером АЕ1111ТТ ехал вместе со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого. В этот момент к нему подбежал киллер и начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы. Убийца скрылся с места преступления и сбежал по направлению к парку Шевченко - полицейские начали розыск и отрабатывают парк и близлежащие улицы.

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Документы убитого Анара Мамедова / t.me/stranaua

Убийство в Днепре:

  • 24 апреля в Днепре на площади Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина.
  • Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся.
  • От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
  • Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
  • Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов.

новости Днепра заказное убийство Мамедов
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