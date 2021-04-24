Кілер, який розстріляв чоловіка в Дніпрі, попав на камери відеоспостереження

Оприлюднено фото зброї, з якої нібито був застрелений Анар Мамедов.
У Дніпрі камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного в розстрілі Анара Мамедова.
Тікаючи з місця злочину кілер потрапив в об'єктив камери відеоспостереження, пише Telegram-канал hyevuy_dnepr.
Зокрема, камера зафіксували чоловіка-брюнета, одягненого в джинси і сіру футболку.
Також було оприлюднено фото зброї, з якої нібито був застрелений Мамедов.
Вбивство в Дніпрі:
- 24 квітня у Дніпрі на площі Соборна сталася стрілянина, в результаті якої загинув 42-річний чоловік.
- Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.
- Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.
- Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
- Убитим за попередніми даними виявився 42-річний Анар Мамедов.
- За даними ЗМІ, убитий і його брат Раміз Мамедов керували бандою, яка займається поставками наркотиків по області.
Автор: Олексій Тичина