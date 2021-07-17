Разумков натякнув на відставки трьох міністрів восени

Дмитро Разумков / УНІАН

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков вважає, що питання про подальші відставки міністрів може вирішитися цієї осені/ про це він заявив на брифінг у п'ятницю, 16 липня.

За словами керівника Ради, у нього накопичилися питання по роботі мінімум трьох членів нинішнього уряду. Але називати їх імена Разумков відмовився.

"Я вважаю, що деяких міністрів можна віднести до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання і у мене, і у народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз-точно ні. У літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени-подивимося", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив про те, що на даний момент немає законних підстав для розпуску Верховної Ради України IX скликання.

"І це абсолютна правда. Тому що, згідно з чинною Конституцією, згідно з чинним законодавством, підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає", - заявив він.