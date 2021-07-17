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Разумков намекнул на отставки трех министров осенью

17 июля 2021, 15:38

По словам руководителя Рады Дмитрия Разумкова, у него накопились вопросы по работе минимум к нескольким членам действующего украинского правительства.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков считает, что вопрос о дальнейших отставках министров может решиться этой осенью/ Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 16 июля.

По словам руководителя Рады, у него накопились вопросы по работе минимум трех членов нынешнего правительства. Но называть их имена Разумков отказался.

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков.

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Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил о том, что на данный момент нет законных оснований для роспуска Верховной Рады Украины IX созыва.

"И это абсолютная правда. Потому что, согласно действующей Конституции, согласно действующему законодательству, оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет", - заявил он.

Верховная Рада Дмитрий Разумков новости Украины
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