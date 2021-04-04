Разумков оцінив можливість військового наступу Росії

За словами спікера ВР, переговори в нормандському форматі неможливі без участі України.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи є причини побоюватися військового наступу Росії і оцінив ситуацію через загострення на Донбасі.
"На лінії зіткнення відбуваються негативні сигнали. Але паралельно з цим ми бачимо нарощування військового потенціалу на кордонах з нашою державою з боку Росії — це не може не турбувати нас", — зазначає Разумков.
За словами Разумков, ситуація на сході України поки під контролем.
"Але українська армія вже не така, яка була в 2014 році, вона набагато підготовленіша. Ми бачимо підтримку наших іноземних партнерів, тому ми повинні бути готові до будь-якого повороту подій, але на сьогодні ситуація залишається під контролем. Сподіваюся, надалі буде так само", — сказав він.
Також Разумков заявив, що переговори в нормандському форматі неможливі без участі України.
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"Щодо того, що переговори відбувалися між Францією, Німеччиною і Росією без України, з одного боку, вони можуть це робити за їхніми посадами. Але будь-які рішення точно не можуть прийматися без участі України. В цьому випадку так само. Обговорювати будь-які питання - будь ласка. Але якщо це стосується інтересів нашої держави, то без представників України це точно неможливо", - сказав Разумков, передає Україна 24.
Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових на Донбасі і закликав усіх лідерів нормандського формату посприяти збереженню режиму припинення вогню.
- Раніше Зеленський заявляв, що він готовий провести окремі переговори з Путіним, Меркель і Макроном у тому випадку, якщо не буде саміту нормандського формату.
- 31 березня пройшли переговори Путіна, Меркель і Макрона, в яких також обговорювався і Донбас. Глава РФ наполягав на проведенні Україною переговорів з "ЛДНР" і закликав врегулювати правові аспекти особливого статусу Донбасу.