Разумков оцінив можливість військового наступу Росії

Дмитро Разумков висловився про ситуацію на Донбасі / Reuters

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи є причини побоюватися військового наступу Росії і оцінив ситуацію через загострення на Донбасі.

"На лінії зіткнення відбуваються негативні сигнали. Але паралельно з цим ми бачимо нарощування військового потенціалу на кордонах з нашою державою з боку Росії — це не може не турбувати нас", — зазначає Разумков.

За словами Разумков, ситуація на сході України поки під контролем.

"Але українська армія вже не така, яка була в 2014 році, вона набагато підготовленіша. Ми бачимо підтримку наших іноземних партнерів, тому ми повинні бути готові до будь-якого повороту подій, але на сьогодні ситуація залишається під контролем. Сподіваюся, надалі буде так само", — сказав він.

Також Разумков заявив, що переговори в нормандському форматі неможливі без участі України.

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"Щодо того, що переговори відбувалися між Францією, Німеччиною і Росією без України, з одного боку, вони можуть це робити за їхніми посадами. Але будь-які рішення точно не можуть прийматися без участі України. В цьому випадку так само. Обговорювати будь-які питання - будь ласка. Але якщо це стосується інтересів нашої держави, то без представників України це точно неможливо", - сказав Разумков, передає Україна 24.

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