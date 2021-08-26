Рембо на Донбасі: боєць ЗСУ самотужки знищив п'ятьох найманців, які порушували перемир'я

Боєць ЗСУ на Донбасі знищив п'ятьох бойовиків поодинці / facebook.com/backandalive/

На Донбасі боєць ЗСУ самотужеи ліквідував весь особовий склад ворожого опорного пункту.

В Facebook журналіст Юрій Бутусов пише, що український військовий знищив п'ятьох російських найманців – і благополучно повернувся.

Журналіст уточнив, що російські найманці регулярно порушували перемир'я і обстрілювали позиції ЗСУ.

"Один український воїн зайшов на позиції противника і самотужки знищив весь особовий склад опорного пункту, що порушував умови перемир'я і обстрілював українські пости", – написав Бутусов.

За його даними, у ліквідованих окупантів були російські паспорти, що підтвердив сам противник, оприлюднивши особисті дані.

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Бутусов додав, що зухвала вилазка вдалася бійцеві ЗСУ в 2021 році. Коли саме, він не уточнив, але додав, що події відбувалися в сірій зоні, яка згідно з домовленостями повинна контролюватися ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на окупованому Донбасі бойовик "ДНР" під час розпивання спиртних напоїв вбив сімох людей - жертвами стали його однополчани і місцеві жителі.

Винуватець цього злочину Цуприк Данило Миколайович 2002 року народження.