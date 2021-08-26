Рэмбо на Донбассе: боец ВСУ в одиночку уничтожил пятерых наемников, нарушавших перемирие

Боец ВСУ на Донбассе уничтожил пятерых боевиков в одиночку / facebook.com/backandalive/

На Донбассе боец ВСУ в одиночку ликвидировал весь личный состав вражеского опорного пункта.

В Facebook журналист Юрий Бутусов пишет, что украинский военный уничтожил пятерых российских наемников – и благополучно вернулся.

Журналист уточнил, что российские наемники регулярно нарушали перемирие и обстреливали позиции ВСУ.

"Один украинский воин зашел на позиции противника и в одиночку уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты", – написал Бутусов.

По его данным, у ликвидированных оккупантов были российские паспорта, что подтвердил сам противник, обнародовав личные данные.

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Бутусов добавил, что дерзка вылазка удалась бойцу ВСУ в 2021 году. Когда именно, он не уточнил, но добавил, что события происходили в серой зоне, которая согласно договоренностям должна контролироваться ВСУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на оккупированном Донбассе боевик "ДНР" во время распития спиртных напитков убил семерых человек - жертвами стали его однополчане и местные жители.

Виновник этого преступления Цуприк Даниил Николаевич 2002 года рождения.