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Пьяный сепаратист стрелял "по всем, кого видел" и бросал гранаты

14 августа 2021, 21:08

Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату.

Боевик
Боевик Донбасса застрелил семь человек / Reuters

На оккупированном Донбассе сепаратист "ДНР" во время распития спиртных напитков убил семерых человек - жертвами стали его однополчене и местные жители.

Виновник этого преступления Цуприк Даниил Николаевич 2002 года рождения, сообщили в Telegram-канале "Последний Блокпост".

Инцидент произошел в ночь на 13 августа. О происшествии также проинформировали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. Было опубликовано детское фото нападающего и запись переговоров наемников.

Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.

Он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в одет камуфляж войск РФ "Березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел".

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"Причина конфликта – обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ", – говорится в сообщении.

Впоследствии некоторые источники сообщили о том, что утром в субботу Цуприка якобы нашли и ликвидировали сами террористы. При этом по данным разведки он находится в розыске.

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