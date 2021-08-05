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Новая боевая атака на Украину и контрудар ВСУ: Арестович объявил о военных сценариях России

5 августа 2021, 07:07
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ВСУ готовы отбить военную атаку России на Украину – есть 9 сценариев новой вооруженной агрессии, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Если Россия пойдет войной на южные области, то Украина столкнется с непростой ситуацией – Арестович / УНИАН

В Киеве изучают 9 потенциальных сценариев новой российской военной операции против Украины. Основой украинского контрудара станут учения Совместные усилия-2021, которые станут ответом на маневры России и Беларуси Запад-2021. Сценарии уже проработаны и Украина способна выполнить задачи по отражению боевой атаки. Россия может осуществить военное вторжение на черниговском, сумском и харьковском направлениях, а также в сторону южных областей. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сейчас в Киеве анализируют уже 9 сценариев возможного нового российского военного вторжения. Нельзя сказать, что войска полностью готовы к обороне, однако задачи по отражению агрессии они способны выполнить.

"На данный момент рассматривается 9 возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, еще в апреле осуществлено планирование. Основа ответа на российско-белорусские учения – украинские учения "Совместные усилия-2021", которые календарно как раз приходятся на "Запад-2021", сценарии просчитаны. Нельзя сказать, что мы готовы к обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооруженные силы Украины способны выполнить свои задачи по отражению агрессии по всем 9 сценариям", - считает Арестович.Читайте такжеВоенная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы

По его словам, Россия ограничена в применении сил и средств, однако есть стратегическая инициатива, на базе которой они выбирают момент, когда конкретно им нужно будет нанести удар. Военное вторжение может произойти в восточном, северном и южном направлениях. Причем если это случится на юге, Украине будет сложно. Однако расчеты показывают, что украинские войска готовы отбить атаку.

"Это может быть вторжение ударной группировки, которая будет сформирована во время учений "Запад-2021" на черниговском, сумском и харьковском направлениях. На юге Украины на доступных для десанта направлениях, между Одессой и Херсоном, может быть что-то в Крыму, и, конечно, обострение в зоне ООС. Если так – будет тяжеловато. Математический расчет и анализ показывает, что мы способны отбить агрессию. Новое руководство ВСУ более чем в полной мере отдает себе отчет, какие угрозы перед нами стоят и что с этим делать", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Война России и Украины

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что Россия может реализовать военный сценарий по захвату Мариуполя, Одессы и Херсона. Как утверждает чиновник, в подобной ситуации действия Москвы будут напрямую зависеть от реакции Вашингтона.

Российский оппозиционер Леонид Гозман не исключает вероятности новой военной кампании России против Украины с целью удержания Киева от интеграции в НАТО.

Бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков полагает, что конфликт на Донбассе потерял для Москвы смысл, так как у российских властей больше нет рычагов для того, чтобы сдержать Украину от вступления в Североатлантический альянс.

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, РФ уже не остановит движение Украины в НАТО. Если Кремль пойдет на введение войск на территорию украинского государства, это обернется катастрофической ситуацией для России.

новости России Алексей Арестович новости Украины
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