Нападение России на Мариуполь, Херсон и Одессу: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины

Решительные действия России в отношении Украины зависят от позиции США – Саакашвили / УНИАН

Если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину, то Кремль в первую очередь будет интересовать Мариуполь. Встреча Байдена и Путина является последним шансом избежать большого военного наступления России, в том числе и на Херсон и Одессу. Однако Москва будет действовать в зависимости от того, как отреагируют на ситуацию США. Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Мариуполь – это первая цель Путина. Для меня встреча Байдена с Путиным – это последний реалистический шанс избежать в ближайшие месяцы крупномасштабного нападения России, в том числе на Мариуполь, Херсон, Одессу. Без этой встречи, я думал, что крупномасштабное нападение почти гарантировано. Трудно переоценить для нас значение этой встречи", - рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.

Однако, по его словам, позиция России зависит от того, как будут реагировать США. Существует разница между подходом 44-го президента Барака Обамы и 43-го американского главы государства Джорджа Буша, который решительно выступил против захвата Грузии. При этом для Байдена вопрос таких действий Москвы может иметь серьезное значение.

"Когда действующий президент Обама сказал: мы не будем начинать войну с Россией из-за Украины. Когда действующий президент говорит: не волнуйтесь, мы не будем начинать войну. В 2008 году Джордж Буш спас Грузию, сказав: мы сделаем что угодно, мы будем крылатые ракеты размещать. Он поднял самолеты, отправил флот, он показывал, что готов на многие решительные действия. Мне кажется, Байден – это последний из могикан американской политики, для которого холодная война, СССР, Россия много что значат", - подчеркнул Михаил Саакашвили.Читайте такжеУ Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе

Встреча Байдена и Путина

Соединенные Штаты Америки и РФ 24 мая провели консультации при участии советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. По итогам дискуссии стороны выпустили заявления о намерении продолжить переговоры в рамках американо-российского саммита.

Саммит Вашингтона и Москвы, в рамках которого состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, пройдет 16 июня в Женеве.

Как рассказали в Белом доме, Байден намерен объявить Путину о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что Путин попытается убедить Байдена в том, чтобы США оказали влияние на ситуацию с "диалогом" Киева с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР".