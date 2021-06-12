"Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным

В США отказались от совместного брифинга Байдена и Путина из-за инцидента с Трампом в Хельсинки в 2018 году - СМИ / Reuters

В ходе переговоров по организации аспектов встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина Москва предложила провести совместную пресс-конференцию, однако в Вашингтоне отказались. Причиной может быть ситуация на совместном брифинге 45-го президента Штатов Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки, 2018 года. Тогда глава Кремля "взял верх" над хозяином Белого дома.

Как сообщает The New York Times, со ссылкой на помощников главы американского государства Джо Байдена, россияне предлагали провести брифинг президентов США и России, однако в Белом доме решили отказаться от такой идеи.

Причиной, считает издание, стал прецедент в Хельсинки 2018 года, когда Путину удалось "взять верх" над Трампом. Речь идет об обсуждении лидерами двух государств возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Тогда Путин сказал, что россияне не осуществляли таких действий. Причем Трамп "поверил на слово президенту России", а не материалам американских спецслужб.

Подчеркивается, что Трампа в тот момент раскритиковали в Вашингтоне, а сенатор Джон Маккейн назвал встречу президента с Путиным "одним из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Напомним, ранее в Белом доме и Кремле заявили, что президенты Джо Байден и Владимир Путин не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Женеве. В Москве назвали такое решение "американской практикой", а в Вашингтоне считают, что подобный формат является более приемлемым.

Встреча Байдена и Путина

США и Россия 24 мая провели консультации двух государств, по итогам которых стороны выпустили заявления, согласно которым они готовы продолжить дискуссию в рамках саммита Вашингтона и Москвы.

В Белом доме и Кремле 25 мая подтвердили, что американо-российский саммит, в рамках которого проведут переговоры Байден и Путин, состоится 16 июня в Женеве.

Американский президент Джо Байден объявит Владимиру Путину о поддержке Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины, о чем рассказала представитель Белого дома Аманда Слоат.

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Путин осуществит попытку убедить Байдена в том, чтобы Штаты поддержали "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР".